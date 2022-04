Carine PARIS

Domaines de compétences :

Stratégies publicitaires, animation de réseau, CRM:

. Stratégie clients 360°C : détection des temps forts de la relation client, cycle de vie client.

• Création d’une plateforme relationnelle digitale, programme ambassadeurs.

• Gestion de campagnes CRM, acquisition client, fidélisation.

• Maîtrise des outils de communication off et on line, campagnes de publicité.

• Suivi ventes et analyse des résultats, ROI.

• Management d'équipes



Mes compétences :

CRM

Publicité