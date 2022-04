Carine PASSELAC

Je suis à la recherche d’un poste d’assistante commerciale (Secrétaire commerciale et/ou administrative ; Je pense, en effet, que mes qualifications et mon expérience professionnelle peuvent parfaitement recouvrir vos besoins



Forte de 7 ans d’expérience dans le domaine commercial dans plusieurs entreprises de secteurs d’activité différents, je suis en mesure de contribuer et d’aider la ou les commerciaux en poste de manière significative ainsi que dans la fidélisation de votre clientèle.



Récemment j’ai dirigé avec succès une activité commerciale dans une PME pendant quatre ans. J’ai prouvé être totalement polyvalente et rigoureuse :

Planifier agendas et réunions, élaborer - mettre à jour des tableaux commerciaux, rédiger une correspondance commerciale, tenir un standard (5 lignes), obtenir des rendez-vous, qualifier des fichiers, animer des événementiels, coordonner des déplacements, constituer des dossiers d’appel d’offres, piloter des projets (ex :qualité), maîtriser les outils informatiques, concevoir des présentations (forme et fond), classer, ranger, hiérarchiser, organiser, vendre et aussi négocier.



Je suis en mesure de mettre en place des projets, allant de la négociation jusqu’à la réalisation, (Réponse et acquisition de marché d’Appel d’offres)



Mes compétences :

Vente

Assistanat commercial

Marketing