Sandrine PHILIPPE

Depuis plus de 15 ans dans le tourisme et plus particulièrement sur le marché du "groupes", j'ai pu approndir mes connaissances techniques/production et élargir mes compétences au niveau des destinations. Après avoir travaillé sur de multiples destinations longs et moyens-courriers et Europe, je me suis spécialisées au sein de Transunivers sur la Chine et l'Asie du Sud-Est (Chine, Vietnam, Laos, Cambodge, Thaïlande, Myanmar), l'Indonésie et Singapour et également sur l'Amérique latine: Pérou/Bolivie.

Plus récement, mes destinations ont été élargies sur le Mexique, Guatemala et Costa Rica/Panama.