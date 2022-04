Carine PIOTELAT

Compétences fonctionnelles :



Management Projet :

• recueillir les besoins métier et établir les spécifications fonctionnelles détaillées

• formaliser et définir les solutions fonctionnelles à mettre en œuvre

• établir, rédiger le cahier des charges, les spécifications fonctionnelles et les transmettre à la maitrise d’œuvre

• Réaliser et suivre la mise en œuvre des tests fonctionnels des applications développées

• Rédiger les supports de formation et les communiquer aux utilisateurs concernés

• Accompagner et former les utilisateurs aux nouveaux process métier et applications



Formation :

• sur les applications informatiques (CRM gestion des relations clients et ERP gestion des devis et Vente)

• sur le métier de l’Assistante Commerciale (prospection téléphonique, le code des marchés publiques, la réponse à un Appel d’offres …)

• sur la démarche qualité ISO 9001 et 14001

• sur la réponse aux marchés publics sous forme dématérialisée



Assistance technique :

• Assurer l’accueil des clients en enrichissant le logiciel de relation client

• Analyser la demande des utilisateurs nécessitant une assistance

• Etablir le diagnostic du problème posé

• Effectuer les opérations nécessaires à la résolution du problème

• Donner ses directives et guider l’utilisateur par téléphone

• Déclarer des anomalies au service concerné



Vente :

• Communication produits et services

• Construction et rédaction des offres

• Négociation

• Gestion des litiges client/fournisseur

• Réponse aux marchés publics





Mes compétences :

Formatrice