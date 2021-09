Carine POUSSIBET

RETROUVEZ MOI EN PRIORITE SUR LINKEDIN SVP



★ Passionnée par l’Agro-alimentaire, la Nutrition, l'Alimentation durable et les Relations humaines ★ 15 ans d’expérience, France et Europe ★



► Ce que j'aime faire dans la bonne humeur :

- Réaliser expertise & veille scientifique, technique (INRA, DGCCRF, ANSES, EFSA)

- Gérer des projets : étiquetages, bases de données (réglementation, outils logiciel)

- Développer des réseaux et animer des groupes de travail,



► Aujourd’hui je vise : un poste dans le domaine du Conseil technique orienté produit pour y cultiver mes "graines de compétences",



Avec vous : participer à votre projet d'entreprise en tant que Référent Conseil - Support et construire des partenariats respectueux du champs jusqu'à la fourchette !



► Contactez-moi par email : carinepoussibet(at)gmail.com



Mes compétences :

Nutrition

Gestion de la qualité

Gestion du risque

Gestion de projet

Authenticité

Veille réglementaire

Management

Analyses physico chimiques