Carine POUSSIER SAILLOT

Une vingtaine d'années comme chef de projet AMOA

autour de l'intégration d'ERP, de CRM, et d'outils Finance

dans l'industrie agroalimentaire, l'industrie de distribution électrique, dans des PME.

La gestion du compromis entre la satisfaction utilisateur et les limites des outils, la connaissance de nouveaux environnements industriels, le travail en équipe constituent ma motivation



Mes compétences :

Gestion de projet

Système d'information

SAP CO

Accompagnement au changement

Communication

Relationnel