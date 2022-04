Carine PRISO

J'ai travaillé au sein de STmicroelectronics pendant 15 ans. Durant ces années, j'ai pu analyser des défaillances, faire des synthèses des problèmes, réunions 8D et décisionnelles, des plans d'actions. J'ai aussi eu des projets d'amélioration des tests de qualité, de qualification de nouveau process, amélioration de process.

Je gerais le traitement des lots tests en salle blanche, le support de production, et la formation du personnel.

J'étais en relation avec la maintenance, le process d'autres zones, la production, le device, le QA et la production.

Je maitrise les outils informatiques (excel word powerpoint) et l'anglais niveau bac +2.

Je cherche un travail dans le millieu industriel, ou dans un laboratoire dans la région de Perpignan. J'ai eu une très bonne expérience en intérim chez DIAM Bouchage, où le travail était varié, intéressant et agréable, entre mission de terrain et contrôle au laboratoire.

Je suis maintenant à l'écoute des opportunités qui peuvent s'offrirent à moi. Je sais bien m'adapter au changement car au travers de mes différentes expériences, mes responsabilités et mon environnement de travail a changé de nombreuses fois.

Pourquoi Perpignan? C'est ma région, la région de mon enfance, là où sont mes parents, mes frères, ma soeur et mes amis.



Mes compétences :

Process

8D

Informatique

Formation

Qualité

Métrologie