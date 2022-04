Carine PRUD'HOMME

JURIDIQUE - Construction- QUALITE - MANAGEMENT transversal - GESTION DE PROJET - VOLET SOCIAL



Certificat juriste droit de la construction en cours -DALLOZ



6 jours de formation sur le montage d'opérations - Le Moniteur.





A l'écoute des opportunités sur le volet construction, gestion locative, banque et assurance.



Expert procédure de surendettement, procédure de résiliation de bail, voies d'exécution.

Représentation en Justice

Relations directes avec les huissiers, avocats, partenaires sociaux et les locataires. 10 Millions d’€ d’impayés à gérer.

. Mission de conseil auprès des chargés de clientèle et autres acteurs du processus (50 personnes)







J'ai participé aux projets OPAC38 suivants :

- passage du logiciel H400 à HéO (société ANOVA : http://www.anova.fr/ )

- refonte de processus liés à l'encaissement et au contentieux

- Gestion Relation Client



Avril 2012 : formation ZAC et lotissement

Novembre 2011 : formations contentieux de l'urbanisme, fiscalité de l'urbanisme



DIF : Formation communication interpersonnelle, Management, 10 séances de travail

Séminaire « Surendettement » 2 jours

Formation « Négocier avec les locataires en impayés » 2 jours auprès de Maître Chaumanet

Séminaire « Prévenir et traiter les impayés dans un contexte d’aggravation de la situation économique des ménages » 2 jours

Formation « Pratiques des procédures civiles d’exécution » 2 jours auprès de Maître Chaumanet

Formation « Management » 6 jours



Mes compétences :

Juriste immobilier

juriste

immobilier

logement social

urbanisme

Surendettement

Contentieux locatif

Service client

Veille juridique et rédaction de notes

Pilotage d'activité

Encaissement des loyers

Attribution des logements

Gestion locative

Médiation

Relationnel

Marchés de travaux privés