Carine RENAUDIER LASSALLE

Après 15 années passées dans les services marketing de grosses structures, j'ai fait le choix d'intégrer, en tant que Directrice associée, Des Ronds dans l'Eau, agence conseil en marketing et communication basée à St Brieuc / Trégueux dans les Côtes d'Armor. Les objectifs pour l'agence sont ambitieux et extrêmement motivants : développer le positionnement conseil de l'agence : conseil marketing (stratégique et opérationnel) et accompagnement au développement des ventes via la stratégie de communication et le développement de ses outils.



A partir de l'automne 2015, je poursuis l'aventure en tant que Consultante.

Problématiques et marchés variés, entrepreneurs créateurs ou PME régionale, une dimension conseil et accompagnement basée sur une confiance réciproque qui se développe tout au long de la mission, mon métier me permet aujourd'hui d'utiliser l'ensemble des compétences et connaissances acquises dans mes précédentes fonctions mais aussi, et surtout, de les enrichir chaque jour de nouvelles expériences.



Mes compétences :

Communication

Communication - Marketing

Conseil

Développement des ventes

Marketing

Ventes