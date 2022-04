Carine SALOME

Actuellement conseillère en formalités des entreprises, je souhaite donner un nouvel élan à ma carrière professionnelle en intégrant un cursus de Licence Professionnelle Gestion des Ressources Humaines.



Depuis plusieurs années maintenant, j’aimerais faire évoluer ma carrière dans un domaine qui me plaît, et c’est donc à l’aube de la quarantaine que je me suis interrogée sur mon parcours professionnel.



J’ai alors pris conscience que les missions qui me passionnent, touchent aux domaines des ressources humaines.



Cependant, je suis tout à fait saine d’esprit et réaliste que mon manque de diplôme peut être un frein à une prise de poste dans ce secteur. C'est pourquoi, j'ai décidé de reprendre un formation diplômante.



De nature optimiste et fonceuse, je pense qu’il ne faut pas avoir peur de reprendre des études “parce qu’il y a longtemps que l’on a quitté les bancs de l’école”. Il est important pour évoluer personnellement et professionnellement d’être en accord avec ses besoins et ses envies, et il est pour moi fondamental de faire un pas en avant et de me lancer.



Comme l’indique mon curriculum vitae, j’ai vécu différentes expériences, mais toujours avec pour fil rouge le relationnel, l’administratif et l’envie d’apporter une aide bienveillante.



Je suis organisée, rigoureuse, à l’aise avec les nouvelles technologies, en besoin constant d’apprendre, obtenir cette licence serait pour moi l'opportunité d'envisager d'évoluer vers des postes qui me donnent des ailes.



Dores et déjà acceptée pour intégrer la Licence Professionnelle métiers de la GRH à l'IUT de Lens en octobre 2018, je recherche donc un stage en alternance pour la période d'octobre 2018 à juin 2019.



Ce stage comptabilise 16 semaines en entreprise et est pris en charge dans le cadre d'un CIF.



N'hésitez pas à me faire un petit signe si vous êtes prêt à m'aider dans cette nouvelle aventure.



Mes compétences :

Chronos

Pixi

Microsoft office

Civitas

Cap Valley

Ressources humaines

Rigueur