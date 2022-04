Carine SAPIN

Ancienne responsable commerciale, animée par les rencontres, j’ai choisi les ressources humaines pour continuer à m’épanouir professionnellement.

Dynamique et enthousiaste, je vois la vie du bon côté et l’expression « carpe diem » correspond à mon état d’esprit. Je suis une « touche-à-tout » extravertie, stimulée par la découverte de nouveaux horizons.

Par le passé, j’ai conseillé les entreprises dans leur stratégie de communication, je les accompagne aujourd’hui dans leurs problématiques RH. J’aime être force de proposition dans des solutions gagnant-gagnant. Je veille aux attentes de mes clients et aux aspirations des candidats pour piloter au mieux les recrutements qui me sont confiés.



Mes compétences :

Négociation commerciale

Stratégie de communication

Techniques de vente

Bilan de compétences

Gestion des compétences

Audit organisationnel

Accompagnement individuel

Recrutement

Certification SOSIE ECPA