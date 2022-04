Carine SORIA

Bonjour cher réseau,



Je viens d'obtenir le titre de secrétaire comptable (niveau IIi) après une formation de 5 mois 'au lieu de 9 mois) chez S.E.P.T Formation à Blagnac, en lien avec mon Baccalauréat Professionnel Bureautique Option B : comptabilité et gestion administrative.



Motivée, déterminée, je recherche en CDI, CDD et/ou intérim, un poste d'assistante administrative et comptable polyvalente au sein d'un Société où je pourrais m'investir à 200 %, participer à sa croissance et m'épanouir professionnellement.



Mes compétences :

Gestion des litiges

Accueil physique et téléphonique

Secourisme

EBP

Organisation d'évènements

Relances

Sage ERP X3

Microsoft Office

Sage

CIEL Gestion commerciale

Ciel Compta

DCSnet

Tigre

ISACOMPTA