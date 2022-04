Tchnicienne études de prix, je réalise des offres prémurs, prédalles, longrines et poutres selon la faisabilité (note de calculs) et les contraintes des chantiers de logements, bâtiments industriels ou tertiaires.

Ce métier demande de la technique et de l'organisation.



Mes compétences :

Autocad 2d et 3d

Project Office

Draftsight

Consciencieuse