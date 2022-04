Carine SOW

Formation en Administration Economique et Sociale avec une spécialisation en Licence et en Maîtrise d'Administration et Gestion des Entreprises.

Titulaire d'un DESS de Gestion des Entrepises à l'Exportation, avec une orientation finance de marché (rédaction d'un mémoire sur l'utilisation des produits dérivés dans la gestion du risque de change et prix des matières premières).

Après mon cursus universitaire, jai occupé des postes différents qui m'ont permis de percevoir les challenges et les défis des entreprises ayant une activité internationale et de prendre connaissance des difficultés auxquelles elles sont confrontées. Outre les connaissances acquises, j'ai également développé une capacité à m'adapter à des environnements différents.

A présent, je recherche un poste en développement des ventes en Europe du Sud (Espagne-Italie et Portugal) mais également développement des ventes dans les pays du Maghreb et Afrique Subsaharienne.

Utilisation de Business Object, SAP, SMART, CRM-Sales Force



Mes compétences :

Stratégie commerciale

Distribution

Distribution spécialisée

Business development

Pricing

Développement international