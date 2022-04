Carine TAILLARD

Depuis 3 ans j'ai acquis des compétences au sein du groupe Optimark en tant que chef de projet dans l'animation commerciale dans le but de valoriser les marques sur les lieux de ventes.

- Assurer le suivi administratif des comptes clients,

Mise en place des opérations d'animation commerciale

- Assurer le suivi administratif des différentes campagnes

- Assurer la relation client.

- Interface entre l'équipe de vente terrain et la société.

- Gestion administrative des opérations commerciale ; contrôle, validation et transmission des notes de frais ainsi que la facturation client.

- Élaboration et préparation des documents formalisés en vue des rendez-vous clients (synthèses…).

- Réaliser et transmettre dans les délais fixés le reporting et les synthèses des opérations.

- Préparation des briefs terrains.

- Participer à la mise en place des procédures, création des outils de reporting briefs ,tableaux de bord.



Mes compétences :

Assistante administrative

Assistante commerciale

Responsable magasin prêt à porter