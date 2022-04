Carine TAILLEBOIS

Styliste, diplômée d’ESMOD Paris en 1994, j’ai débutée ma carrière comme styliste auprès de différentes marques à Paris, tout en développant ma marque MO’STYLE.

En 1999, je me suis installée à Londres, pour créer mon entreprise et développer mes créations. La reconnaissance de mon travail et le succès de mes collections lors des salons WHO’S NEXT (Paris), 40° DEGREES (Londres), MAGIC (Las Vegas), m’ont valu un référencement aux Galeries Lafayette et la commercialisation de mes collections à l’international (Angleterre, Irlande, France, Italie, Japon, USA).

De retour en France, j’ai exercée en tant que styliste freelance pour des marques de prêt-à-porter londoniennes et une clientèle privée.

En 2011, je me suis intéressée à un autre univers de la mode qui est le conseil en image, j’ai été certifiée Coach Conseil en Image à Paris.

A présent, je mets à profit mon expérience et mes compétences, en tant que Styliste Freelance, Consultante Mode et Image, Professeur intervenante à ESMOD et MJM, et formatrice à ESMOD ACADEMY.

Enthousiaste par nature et passionnée de la mode, je suis en perpétuelle recherche de nouveaux challenges, avec toujours le désir de partager mes connaissances et mes compétences.



Mes compétences :

Conseil en image

Styliste

Tendances