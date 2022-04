Carine TERRIEN

* Secrétariat de direction, assistanat administratif, chargée du système SI et chargée de mission en R&D et ingénierie de formation.



* 12 ans dans le Financement de la formation des professions libérales : gestion technique et administrative des dossiers de demandes de financement dans le respect du plan de formation agréé.

En parallèle, Gestion du système d'exploitation SI : développement, gestion et suivi de l'outil de gestion de formation et gestion du parc informatique et téléphonique.

* 5 ans d'Ingénierie formation pour la prestation d'une Offre de formation professionnelle : élaboration de parcours de formation adaptés aux différents publics accueillis par la structure : jeunes passant de la formation initiale, au perfectionnement jusqu'à la formation supérieure, salariés d'entreprise et demandeurs d'emploi en formation continuée.



* Qualités organisationnelles : dynamique, rigoureuse, méthodique.





Mes compétences :

Accompagnement

Pédagogie

Formation

Informatique

UNIX

SQL

Microsoft Windows

Macromedia Dreamweaver

Informix

IP

HTML

Dynamic Host Control protocol

Domain Name Server Protocol

Ressources humaines