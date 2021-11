Christine MADIOT

Convaincue que lalternance est un formidable outil de formation et de professionnalisation, car fondée sur le principe itératif « apprendre pour agir et agir pour apprendre », je suis intervenue dans différents CFA pendant 20 ans, dabord en tant que pilote de projets d'actions pédagogiques, et plus récemment en tant que responsable pédagogique.



Afin d'améliorer la communication entre CFA et entreprises d'accueil, j'ai conduit un projet favorisant une nouvelle posture daccompagnement des apprentis dans la réflexivité de leurs expériences professionnelles et dans la co construction de leurs savoirs, via des films les montrant en situation de travail en entreprise.



J'ai également construit, en partenariat avec une école hôtelière, une formation en apprentissage inédite et sur mesure de cuisinier en collectivité, qui intègre les spécificités de la restauration collective, avec lenjeu de former des jeunes qualifiés rapidement opérationnels et de les doter dune démarche réfléchie de travail plutôt que de viser la simple application des réglementations.



Au vu de la diversité des publics accueillis, jai réfléchi aux conditions nécessaires à la réussite des pratiques daccompagnement des apprentis en situation de handicap, avec lobjectif de sécuriser le déroulement de leur formation. Cette réflexion ma conduite à intégrer le Centre de Rééducation Professionnelle (CRP) Paul GUINOT qui œuvre pour linsertion sociale et professionnelle des personnes déficientes visuelles.



Au GARAC, j'ai participé au projet « Programme dInvestissement dAvenir-Développer les Compétences Numériques des Services de lAutomobile » porté par lANFA, qui vise à accompagner par des formations innovantes la montée en compétences des professionnels, dans le cadre de larrivée des véhicules connectés, bientôt autonomes, et de la numérisation du commerce automobile.



A présent en poste à l'ANFA, je continue de coordonner le dispositif de formation PIA "Usage des outils du commerce numérique", et occupe le poste de Responsable de projets qui me permet de mettre à profit mes compétences en matière d'analyse de l'activité tout en développant celles relatives à l'ingénierie de certification.



Spécialités:

- Analyse du travail en vue délaborer des ressources didactiques servant de support à la formation.

- Ingénierie de formation et ingénierie pédagogique.

- Conception et conduite de projets d'actions pédagogiques.





Mes compétences :

Animation d'équipe

Gestion de projet

Coordination de projets

Microsoft Excel

Animation de formations

Microsoft Word

Formation professionnelle

Ingénierie de formation

Organisation du travail

Microsoft PowerPoint

Formation interne