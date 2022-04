Carine THIOT-SABOT

Management de l'innovation, gestion de projet, financement de la R&D, aides publiques, analyse financière, communication, santé, pharmaceutique.



PROFIL

Chargée d’affaire, Business Development/Santé.



Oeuvrant dans les domaines de l’innovation et du développement économique depuis 6 ans, je bénéficie d’une expérience approfondie en tant que : consultante dans une société conseil en financement de la Recherche et de l’innovation, chef de projet Innovation dans une agence régionale de l’innovation accompagnant les entreprises sur les questions de stratégie d’innovation et de management de projets innovants, référente d’un accélérateur de startups, et actuellement chargée d’affaire Entreprises - Innovation et Business Development - au sein de l’agence de développement économique de la Normandie, mon secteur d’intervention étant la santé (Lifescience/pharmaceutique/chimie).



Diplômée d’un doctorat en chimie organique et ingénieur, j’ai effectué un début de carrière sur des fonctions de R&D (pharmaceutique, biotechnologie) et à l’international à AngioChem (biotech, Canada, 3 ans).



Goût pour l’innovation et le service aux entreprises, curiosité naturelle pour leurs problématiques sont des valeurs qui guident mon quotidien.



Mes compétences :

Crédit Impôt Recherche

Innovation

JEI

Stratégie commerciale

Gestion de projet

Management

Biotechnologies

Financement de l'innovation

Marketing stratégique

R&D

Chimie organique

Conseil