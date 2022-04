Carine VAN GODTSENHOVEN

Après près de 25 années d'expériences acquises tant dans le domaine commercial que marketing & communication, je mets à profit quotidiennement mes compétences à la réussite des projets qui me sont confiés tout en partageant avec enthousiasme mes avancées et mes résultats avec le reste de l'équipe.

Consciencieuse, résistante à l'effort, et faisant preuve d'initiatives, mon objectif principal reste dans la réussite de nos projets et la satisfaction de nos clients.



Mes compétences :

Word

Wordpress

Microsoft office

Adobe photoshop

Adobe Acrobat

4D

Paradox

SAGE CRM - ACT

Joomla

Activcampaign

Pipedrive