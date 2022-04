Carine VEILLEROT

Issue d'une formation Action Commerciale (BTS), je fais mes premiers pas dans le monde du travail, en entrant dans la grande distribution.

Je deviens chef de rayons techniques chez Continent, et après la fusion , manager métier chez Carrefour. J'apprends le management, la gestion, les techniques, l'organisation et mesure la signification du mot "investissement" pendant 7 ans.



Riche de cette expérience, à travers laquelle j'ai grandi, je commence une nouvelle aventure avec Visual et ses opticiens, en les formant, en les coachant, en animant sur 1/4 de la France. Puis je connais pour la 2° fois la fusion et deviens Responsable de secteur chez Grand Optical auprès des franchisés. Là encore, je propose mes services, tout en apprenant sans cesse des personnes qui m'entourent.



Aujourd'hui, je distribue, entourée de mon équipe, un appareil exceptionnel aux tourangeaux, pour la santé, l'hygiène et le bien-être...



Mes compétences :

Animation

Commercial

Formateur commercial

Responsable secteur