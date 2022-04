Ma personnalité et la qualité de mon travail sont appréciés de par ma rigueur, ma polyvalence et ma réactivité.

Mes valeurs humaines et mes compétences professionnelles ne demandent qu'à être exploitées.

Je suis ambitieuse et vais toujours de l'avant dans la bonne humeur



Mes compétences :

Polyvalente

Organisée

Rigoureuse

Réactive

De bonne humeur

Dynamique

Sens du relationnel

Autodidacte

Ouverte d'esprit