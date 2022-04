Frédérique DE JOUVANCOURT

Je suis efficace, rapide et fiable dans ma prise en charge des situations de résolution de problèmes, mettant en place une analyse fine et objective et ce, même dans les situations les plus ambigües. Pour agir, je n'ai pas besoin d'avoir des objectifs précis, clairs et déterminés. Je peux me consacrer à plusieurs projets en simultanée. Les évolutions de stratégie ou d'orientation sont au coeur de mes priorités.



En résumé, je suis porteuse d'un portefeuille de compétences dont le niveau de capacité est globalement caractérisé par un bon niveau de maîtrise qui me permet de m'adapter à des situations variées en toute autonomie. On peut me faire confiance quant à la mise en oeuvre de mes compétences qui correspondent à la réalisation d'activités complexes avec un niveau de responsabilité et un degré d'autonomie dans le travail importants.



J'exerce par ailleurs mon rôle de RRH de manière responsable, je ne confonds pas ma personne avec mon entreprise, j'apporte mon expertise et fais de mon mieux avec les compétences et ressources dont je dispose.



TALENT TAGS

#lead #écoute #observatrice #direct #ouverte #participative #multitâche #conceptuelle#conventionnelle #changement #analytique #improvise #initiative #sereine #contrôlée #sécurise



Mes compétences :

Business intelligence

Audit

Commercial

GED

Gestion de projet

Kaizen

KM

Leadership

Management

QSE

Gestion des compétences

Planification

Rigueur

Microsoft Visio

Xmind

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel