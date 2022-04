Carine VENEL

Formatrice pendant 20 ans en Bureautique et comptabilité, au sein d'un lycée technologique et professionnel.

J'ai décidé de me reconvertir et de mettre mon savoir-faire et mes compétences au service des professionnels et salariés dans le domaine de la comptabilité (de l'initiation au perfectionnement) ainsi que dans l'apprentissage des logiciels de comptabilité et de gestion commerciale (SAGE) et logiciels de bureautique (EXCEL)





Mes compétences :



> Maîtrise du traitement de texte WORD

> Maîtrise du tableur EXCEL

> Qualités rédactionnelles

> Autonomie professionnelle

> Esprit d'analyse

> Capacité d'adaptation

> Volontaire et organisée

> Pédagogue

> Capacité dans le conseil, l'écoute

> Capacité au niveau de la formation



