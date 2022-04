Carine VERNHES

Obelix est tombé dans le chaudron magique tout petit, pour ma part, cela serait dans l'Europe et plus particulièrement les fonds européens!

Après avoir appuyé et formé des personnes gérant des fonds européens, l'occasion de passer de l'autre côté s'est présentée! Depuis 2008, je participe directement à la gestion des fonds européens que cela soit au niveau régional ou au niveau national.



Mes compétences :

Curiosité

Europe

service public