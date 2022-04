Carine WEGRZYNOWSKI

Les problématiques RH d'une entreprise m’intéressent tout particulièrement.

Véritable force de proposition, j'aime y répondre aux côtés des dirigeants en leur apportant un soutien stratégique et opérationnel.



Outre les postes d’experts ou de spécialistes qui m’ont permis, par le passé, d’acquérir et de développer des compétences dans les divers domaines RH, j’ai occupé avec succès des postes de RRH très opérationnels. J’ai exercé mes fonctions au service d’une population majoritairement en environnement multi sites.



Je souhaite résumer ci-dessous les aspects de la fonction que j’affectionne particulièrement :



Faciliter les interfaces entre les équipes et les impératifs des sites sur lesquels elles sont affectées. Concrètement il s’agit : d’être attentive, écouter, informer, gérer les conflits internes, concilier les intérêts divergents, le tout dans la perspective de favoriser la production au travers de conditions de travail expliquées et comprises ; maintenir un bon climat social ou l’instaurer !



Manager une équipe pour, au quotidien, traiter rapidement et efficacement les différentes missions de la fonction et répondre aux problématiques RH en adéquation avec la stratégie de l’entreprise.



Développer et piloter des projets RH : animer, organiser et mettre en place des équipes composées d’opérationnels destinées à créer ou faire évoluer des outils (référentiel de formation, des compétences, livret d’accueil) et déployer les évolutions d’organisation (DIF, ARTT, nouvelles classifications, fusion). Créer et mettre en œuvre des plans d’actions avec des solutions innovantes pour créer ou pérenniser les emplois.



Mes compétences :

BTP

Responsable ressources humaines

Ressources humaines