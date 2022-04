Carinne PAIN

Bonjour,



infographiste et correctrice à mon compte, je peux effectuer des travaux en freelance ou travailler en tant que salariée sachant je je recherche un travail à domicile (RQTH).



Je maîtrise les principaux logiciels de PAO (InDesign, Illustrator, Photoshop, Dreamweaver, Xpress) et de bureautique (Excel, PowerPoint, Outlook et Word 2010).



Je possède également une solide connaissance de la chaîne graphique, des règles typographiques, de la préparation au flashage et possède un excellent niveau de français ainsi qu’une grande rapidité de frappe au clavier.



Pour parfaire certains aspects de mon métier j'ai suivi une formation en typographie, mise en page, étude des couleurs, charte graphique... parce que dans ce domaine, il faut sans cesse se réactualiser.



Vous pouvez trouver à l’adresse suivante http://graffissimo.lescigales.org le site web que j’ai réalisé et qui contient outre mon CV, des exemples de mes différentes réalisations.



Entre deux missions je me perfectionne sur les logiciels qui évoluent sans cesse et j'apprends à créer des sites Web, le mien notamment.



Si vous cherchez une personne consciencieuse et compétente, n'hésitez pas à me contacter.



Carinne



Mes compétences :

Illustrator

Word

Indesing

Vocabulaire

Excel

Orthographe

Powerpoint

SAP

Outlook

Photoshop

Xpress

Indesign CS4

Dreamweaver CS4

Illustrator CS4

Opératrice de saisie

Infographie

Photoshop CS4

PAO