Cariou CHRISTIAN

J'ai 22 ans d'expérience professionnelle dont 6 en tant que Chargé d'Affaires et 9 en tant que Chef de Projets internationaux, dans la gestion et la réalisation d'installations industrielles robotisées.

Au cours des projets que j'ai gérés, pour les constructeurs automobiles ou équipementiers "Tier One", Outre les tâches afférentes à ma fonction ( coordination, planification, achats et relations clients), j'ai pu apprécier, au travers de l'animation d'équipe pluridisciplinaire, le travail d'équipe et le partage des résultats ou des réussites au sein de chaque service.



Mes précédentes fonctions dans des PME: Responsable d'ateliers de production ou ingénieur d'affaires dans le ferroviaire, m'ont donné polyvalence, autonomie, écoute et implication. Choses largement mise à contribution dans la gestion de projets.



Suite à la crise Automobile et de la restructuration d'ABB France ( Plan de sauvegarde de l'Emploi ), j'ai pu rebondir vers des fonctions plus "larges" ( AVP, chiffrage ,.) dans d'autres PME plus petite et dans un tout autre secteur : l'Assainissement.



Je recherche de nouvelles opportunités / projets, à mener ou y participer avec l’entièreté de mes compétences, que ce soit dans la gestion de projets ou poste liés à l'industrie ( production, industrialisation, maintenance )



Mes compétences :

Achats

Assainissement

Coordination

Gestion des achats

Ingénierie

Plannification

Satisfaction client

Travail d'équipe

Suivi des etudes

Suivi de chantiers

Conduite de projet

Participation à la mise en service