Carl BIRON

Des études de physico-chimie me destinaient à travailler dans les laboratoires d'analyse de l'industrie agroalimentaire ou pharmaceutique, mon parcours professionnel me conduit aujourd'hui à gérer des projets informatiques dans le domaine de la Supply Chain du deuxième distributeur mondial.



Ma première expérience professionnelle a été très structurante pour la suite de ma carrière !



- UNILOG en 1989, me fait découvrir l'informatique de gestion et la Grande Distribution avec une mission de 18 mois chez LESIEUR ALIMENTAIRE.



- Mon attirance pour l'Espagne où j'avais fait des études dans un contexte style "Auberge espagnole", me fait rencontrer DL CONSULTANT alias INFOLOG SOLUTIONS alias maintenant GENERIX GROUP.

Six ans passés chez cet Editeur me font découvrir le PROGICIEL, la LOGISTIQUE, le terrain avec les entrepôts et le travail à l'Internationale (Espagne)...sûrement mon expérience professionnelle la plus enrichissante !



- Mon goût pour le terrain (je n'ai jamais pu concevoir l'informatique dans la logistique sans la connaissance du terrain !) m'amène chez Stef-TFE et ses entrepôts frigorifiques pendant un peu plus de 2 ans dans un poste de Responsable Informatique pour la Région IDF. Le principal client est PICARD SURGELES.



- Je connaissais les facettes de l'informatique chez un Industriel, chez un Editeur de Logiciel et chez un Prestataire Logistique, il me manquait celle du Distributeur.

J'intégrais donc l'informatique du Groupe CARREFOUR en 2000.



Mes compétences :

Distribution

Infolog

Informatique

Logistique

Supply chain