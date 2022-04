Carl De Moncharline & Co agency is appointed by event agencies or by brands themselves, so as to offer public relations services within grand openings (hotels, stores…), products launching… by inviting celebrities, key opinion leaders, business managers, journalists…. The agency also offers its support and skills to event agencies and to different brands' press offices. Carl De Moncharline & Co has the most complete address book and network in Brussels and amongst the French market, completed by international partnerships, gathering all the international Who's who.



WHO I AM



En 2012, Carl De Moncharline créé l’agence CDM, spécialisée dans les relations publiques, la presse et l’évènementiel.

Cette réalisation est le fruit d’une solide expérience professionnelle acquise dans le monde de la pub, l’évènementiel, la mode, l’art et de la nuit (Roller Parade, Ballon’s Day Parade, Art Truc Troc, Fête du progrès, Fête des Voisins, Fiesta Latina, Bruxelles Fashion Days et l’owner du Wood, référence des nuits bruxelloises).



L’atout de l’agence, est de proposer à ses clients des « détonateurs de communication », appelés également « Happy Few » ; ce sont des personnes susceptibles de déclencher des conversations, des débats naturels, des avis contradictoires. C’est en soi la part d’humanité de ces acteurs qui donnent une meilleure envergure aux évènements.

Ces derniers n’ont pas besoin d’être importants ou encore originaux ; ces évènements acquièrent des liens avec leur public de base et déclenchent le « bouche-à-oreille » dans les relations humaines. Phénomènes créant une relation plus profonde et durable, qu’une simple communication virtuelle banale.



Le cœur de notre travail est simple : nous construisons l’image des marques et des entreprises en motivant et mobilisant leurs publics. Comment nous y parvenons est une affaire beaucoup plus complexe.



