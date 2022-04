Carl DUBAILLAY

Au sein du Groupe SAFRAN, je suis en charge du Business Development Après-Vente et des Services pour la société AIRCELLE, leader mondial et producteur de nacelles de turboréacteurs.

J'ai notamment développé des compétences de gestion d'actifs aéronautiques (Leasing, Echanges).

Je suis aussi en charge de divers projets d'AMELIORATION CONTINUE de PROCESSUS COMMERCE et du CASH (certifié Green Belt LEAN--6SIGMA).



Enfin, mon goût pour l'Entreprenariat m'a poussé à être Gérant de JET AVENTURES SARL (www.jetaventures.com), societe de location moyenne et longue duree de jetski en France.



Mes compétences :

Business Development

CASH project management

Contract management and negotiation

LEAN-SIGMA Project Management

Cost center management

Leasing

Corporate finance