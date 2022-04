Carl Enckell est spécialisé en droit de l’environnement et en droit public français et européen auprès d’opérateurs industriels et de collectivités. Il intervient aussi dans les secteurs de l’aménagement, de l’urbanisme et de l’énergie, tant pour l’implantation de nouveaux équipements que pour des due diligence.



Après un DEA en droit public obtenu à l’Université de Paris II Assas, il devient avocat en 2001 et commence sa carrière professionnelle au cabinet d’avocats Huglo - Lepage & Associés. Fin 2004, il rejoint le cabinet d’avocats Adamas (Paris, Lyon et Chine). Il est coopté associé en 2008 et responsable du secteur environnement.



Carl Enckell a fondé son cabinet d’avocats en 2012. ENCKELL Avocats est depuis lors classé parmi les meilleurs cabinets en droit de l’environnement (catégorie « pratique réputée », Revue Décideur Stratégie finance et droit).



Responsable du groupe de travail réglementaire de l’Institut de l’économie circulaire, il est sollicité, en sa qualité d’expert, pour diverses interventions lors de colloques ou de formations (EFE).



Il enseigne dans le Master spécialisé "Ecologie industrielle" de l’Ecole Centrale de Paris.



Il est l’auteur d’un blog sur l’actualité du droit :Array, ainsi que de nombreux articles dans la presse spécialisée.



Mes compétences :

Déchets

Développement durable

Droit public

Recyclage

Contentieux

responsabilité

Urbanisme