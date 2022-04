Carl HAMELIN

RESPONSABLE CLIENT //services et projets en d'Infrastructures:

- point d'entrée commerciale et technique pour les clients NATIXIS

- porteur des engagements et des projets de la direction des infrastructures

- suivi de la satisfaction et du service délivré



Architecte SI et Urbanisation du SI (Gestitres filiale de valeur mobilière)



DIRECTEUR DE PROJETS ( Service Manager Capgemini)

* Mise en place et pilotage de projets informatiques dans les banques et assurance

* Responsable de transition, mise en place des stratégies d'outsourcing informatiques dans des domaines financiers, en offshore vers l'inde pour un industriel.

* Responsable de service, direction de la production du service continu pour de grandes organisations.



AUDITEUR et CONSEIL INFORMATIQUE

* transfert de responsabilité et sous-traitance

* Optimisation et transformation d'Organisation informatique

* Amélioration des performances en projet et maintenance applicative

* Grandes architectures applicatives



Mes compétences :

Architecture

Direction de projets

Informatique

Infrastructures

ITIL

Maintenance

Maintenance applicative

Manager

Outsourcing

Processus Itil

service manager

Stratégie

Stratégie Informatique