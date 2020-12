Carl Henri VOLNY

Je suis un auteur-compositeur et producteur de musique. J'oeuvre dans ce domaine depuis une trentaine d'années. J'ai plusieurs compacts à mon actif et une méthode de guitare. Je me suis occupé par le passé de la gestion des artistes dans mon entreprise en tant que gérant d'artistes. Je suis aujourd'hui consultant dans le domaine.Je suis très actif dans le monde de l'éducation musicale.

Je suis spécialisé dans la guitare jazz.

Je compose dans différents styles de musique: Jazz, classique, opéra, pop française et américaine. J'ai d'excellents titres en banque. Je suis très ouvert à des collaborations professionnelles.

Cette vision globale regroupe mes activités professionnelles.



Mes compétences :

Compositeur

Guitare jazz

Guitare