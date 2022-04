Carl MORIN

Depuis les années passées, je me suis forgé une expérience professionnelle dont la gestion du changement est source de défis réalisables.



Je préfère avant tout travailler en équipe. J'aime animer des rencontres. J'adore utiliser les technologies de la maintenance afin de les adaptées à mes besoins.

J’aime le changement, j’aime essayer des façons de faire méconnues, j’aime travailler en équipe et ce avec divers intervenants, j’aime gérer et j’aime prendre des décisions.



Au plaisir!



Mes compétences :

Management projets et opérations