Carl NEYROUD

TEAM LEADER

cértifié ITIL



Gestion d'une équipe operationnelle au sein de la cour Européene (IT Operations).Cette équipe couvre les activités suivantes :- Opérations : gestion des incidents niveau 2 et 3 , mise en production- Gestion du Mail - Incident Management, Problem Management, Change Management et Release Management- Administration Unix, Windows, VMWare, NAS, SAN, Backup..- Administration Serveurs applicatifs J2EE..- Administration des DBs : Oracle, SQL Server, dabas..- Gestion de la sécurité, DR, BCP- Astreintes Unix, Windows, DBA, Mail



Mes compétences :

Informatique

Télécommunications

Gestion de projet

Gestion de la production

Gestion de crise

ITIL V4

Gestion du changement

Amélioration continue

Gestion d'incidents

ITIL Foundation V3

Photographie

Reporting

Reportage