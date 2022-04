Carl OBERLÉ

Cliquez pour modifier la description du posteA cet effet, de part mon vécu et mon expérience de terrain sur le territoire et à l’international j’ai acquis une certaine expérience qui me permet d’avoir une analyse objective concernant la qualité de service pour le tourisme sur le territoire.

• Les différents postes occupés, me permets d’assurer le bon fonctionnement de l’établissement, marketing, mis en œuvre et piloter l’ensemble des outils et des actions pour atteindre des objectifs auprès des marchés ciblés, optimiser les ratios de l’établissement par des actions de prospections et de ventes.

•Gérer le budget de fonctionnement et d’investissement, élaboration des outils de gestion prévisionnelle selon les résultats obtenus.

•Rédaction et participation d’un cahier des charges des travaux d’aménagement et suivi des déroulements.

•Planification des moyens affectés à l’entretien des équipements et suivi.

•Gestion, organisation, animation des ressources humaines.

•Assurer la qualité de la prestation et la rentabilité économique.

•Organisation, animation et contrôle du personnel dans le respect du cadre réglementaire.

•Gestion des différents services et prestations en assurant la coordination des équipes.

•Contrôle de la qualité de service et des prestations, assurer les litiges avec la clientèle, contrôle des aléas techniques.

La qualité sera assimilée à un engagement de la direction et de l’ensemble du personnel. Ce qui nous conduit au concept de « Qualité totale » où l’entreprise dans sa globalité devra adhérer au principe de qualité, du produit au service, du dirigeant au salarié et ce afin de satisfaire au mieux le client. Le rôle de l’humain prend alors toute son importance.



