Carla BLANCO BETANCOURT

Je possède un doctorat en Immunologie avec 8 années d’expérience en recherche fondamentale et préclinique, ainsi qu’une double compétence dans le domaine des essais cliniques. Mon parcours académique en cancérologie comprend la gestion de projets de recherche dès leur conception jusqu’à leur publication dans des revues scientifiques internationales, l’encadrement de personnel et la communication scientifique dans des congrès internationaux de renom. Mes compétences en recherche clinique s’appuient sur une formation universitaire et une expérience dans le domaine du VIH et des hépatites au sein d’un établissement de santé. Mon objectif à présent est de poursuivre ma carrière dans le domaine de la recherche et développement biomédical dans l’industrie.



Mes compétences :

Gestion de projet

Immunologie

Cancérologie

ICH - BCP

Etudes cliniques

Conception-rédaction

Communication scientifique