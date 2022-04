Carlène EGLANTIER

Depuis un peu plus de 10 ans que je travaille dans le secteur cosmétique, j'ai pu connaitre diverses entreprises et voir toutes formes cosmétique.

J'ai intégré la cellule transposition de l'Occitane en provence en septembre 2010, je gérais le suivi des productions de nouvelle formule, de reformulations ou de problème sur des fabrications.

J'assurais également la réalisation de pilote 150kg.

Depuis Septembre 2013, j'ai intégré le service pilote où j'assure une coordination entre la R&D et la transposition (France et Brésil). J'ai pour mission également de gérer la sous-traitance.



Mes compétences :

Cosmétique

R&D

Gestion de projet