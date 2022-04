Carles ROMAIN

Responsable d'une équipe commerciale composée de 8 personnes, notre rôle est d’accompagner les collectivités dans les projets suivants :

1- Les solutions d’avantages aux salariés (Ticket Restaurant, CESU, Chèques Cadeaux…), contribuant à la motivation des agents et à la hausse de leur pouvoir d’achat,

2- La gestion des programmes sociaux publics (CESU Social, Télégestion, Chèque d’Accompagnement Personnalisé), leur permettant de mieux contrôler la destination des aides allouées aux citoyens, dans un contexte budgétaire contraint.



Compétences :

Management d’équipe commerciale chargée de vendre des produits et services au secteur public local,

Connaissance du fonctionnement des collectivités locales et de leurs enjeux,

Compréhension des budgets locaux = > capacité d’analyses financières rétrospectives et prospectives,

Connaissance du code des marchés publics = > réponse à des appels d’offres,

Clients : Conseils Régionaux, Départementaux, EPCI, Grandes Villes, Hôpitaux, Bailleurs Sociaux...

Interlocuteurs : élus (Maire, Président…) hauts cadres administratifs (DGS, DGA, DRH, …), Organisation Syndicale,





Mes compétences :

Collectivités territoriales

Expertise du secteur public

Prospection, négociation

Management

Service financier