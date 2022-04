Carlet JACQUES

Après avoir exercé dans différentes Concessions Automobiles de la Région Auvergne, j'ai ouvert à 23 Ans ma première affaire dans ma ville natale d'Aulnat,dans le Puy de dôme. Ayant débuté avec un salarié,la société s'est au fil des années, développée pour former un Groupe de Distribution Automobile sur la région Auvergne(www.carlet.fr) comptant jusqu'à 250 Personnes et réalisant 8O M.€. de C.A.H.T.Début 2007,une opportunité nous à fait céder ce groupe au premier Groupe Français et tout premier Européen.

(P.G.A. filiale de Porsche-Holding .)A la suite de cette cession, passionné par le milieu de la mode, Prêt à Porter Masculin et Chaussures en particulier, nous avons pris la décision de développer un Groupe centré autour de l'équipement de la personne, en reprenant plusieurs Boutiques de prêt a porter sur la ville de Clermont-Ferrand.

Possédant aujourd'hui cinq Boutiques de Prêt à Porter, nous souhaitons poursuivre le développement de notre Groupe Familial suivant trois axes.

1) Développer notre parc immobilier à usage locatif (Actuellement une trentaine de locataires).

2) Prise de participation dans différents Start-up ou PME ayant un réel potentiel de développement. Nous avons actuellement une quinzaine d'investissement ou de prise de participation au Capital.

3) Développer notre réseau de Boutiques de Prêt à Porter sur les régions Auvergne / Rhônes-Alpes /Limousin et Centre France.

Début 2016, nous nous sommes mis à la recherche d'une prise de participation minoritaire ou majoritaire dans une société possédant une Marque de Prêt à Porter Masculine possédant un réel potentiel de développement et maîtrisant dans son ensemble la chaîne de valeur, achat des matières premières, montage des collections, suivi des fabrication, gestion et distribution des produits en Boutiques.

Par rapport à cet objectif et ayant avant tout une expérience en management et en développement commercial, nous souhaitons recruter une personne avec une bonne expérience dans le milieu de la mode, pour prendre en charge l'animation, la gestion et le développement de nos futurs points de vente.

Vous avez un nouveau projet professionnel, vous souhaitez relever un nouveau challenge, n'hésitez pas à nous contacter, nous sommes prêt à étudier ensemble toutes formes de collaborations, voir d'association.



