Carlier NICOLAS

Je réalise des films en motion design pour la présentation d'un événement, d'un produit, d'un concept, d'une société. Ces films sont diffusés sur les différents médias (télévision, internet, téléphone mobile, projection, écrans ). J'utilise After Effect, les logiciels du Créative Cloud et aussi Cinéma 4D pour la 3D.



Mes compétences :

After Effect

CINEMA 4D

Première

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator