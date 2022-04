Carlo Barone,

chef d’orchestre, directeur artistique,

consultant en management et gestion d'équipe.



Né le 10 mai 1955 à Vigevano en Italie, Carlo Barone se consacre depuis 25 ans à l’étude et à l’interprétation de la littérature musicale du 19ème siècle, après des études de médecine, de philosophie et de musicologie à Cremone et à Bologne.



Mes compétences :

