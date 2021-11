Carlo FACENTE

La société B.E.L. est un bureau d’études spécialisé dans les domaines de l’installation générale, des fluides et de l'électrotechnique.

Notre équipe de techniciens et projeteurs peut être disponible en régie dans vos locaux ou sur site afin de pouvoir réaliser vos études pour les lots :

- Chauffage, climatisation, traitement d’air, désenfumage, plomberie,

- Electricité CFO, CFA, SSI et Instrumentation,

- Synthèse des fluides,

- Tuyauterie et Installation Générale.



Par ailleurs, nous pouvons traiter vos différents travaux aux forfaits dans nos locaux sur :

- Des chiffrages avec le logiciel OPTIMA

- Des notes de calculs aérauliques et hydrauliques (FISADUCT et SANIWIN),

- Des notes de calculs de distribution Electrique sous CANECO BT, ainsi que des schémas d’armoires électriques sous SEE ELECTRICAL EXPERT ou AUTOCAD

- Des études de conception et d’exécution des lots CVCD, PB et ELEC (plans des locaux techniques, plans de synthèse, plans des réseaux…) sur AUTOCAD, REVIT MEP et NOVA.

- Des Etudes réglementaires (RT2005 et RT2012)ainsi que les calculs d’apports et déperditions sous CLIMAWIN.





OFFRE D'EMPLOI : B.E.L. Bureau d'Etudes Lyonnais recherche pour son agence, un INGENIEUR OU PROJETEUR CVC H/F.



Rattaché(e) au Responsable du Bureau d'études et en lien avec les Responsables Projets de nos clients, vous réalisez :

- des études de base et de détails d'un projet ;

- des schémas de principe - des plans d'implantation d'équipements ;

- dimensionnement et plans aerauliques hydrauliques;

- dimensionnement et plans de plomberies,

- des relevés sur site ;

- Élaboration des pièces écrites

Déplacements régionaux à prévoir.



De formation bac+2 et plus, vous justifiez au minimum de 5 ans d’expérience en bureau d'études ou en assistance technique.

Vous avez travaillé sur des projets hospitalier, immobilier, EHPAD...



Vous connaissez idéalement AUTOCAD et/ou NOVA climawin



Mes compétences :

PLOMBERIE

INDUSTRIE

CLIMAWIN

TUYAUTERIE

PHARMACIE