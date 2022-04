Carlo LUBRANO

Mon expérience de plus de quinze ans dans le secteur commercial, mon autonomie, ma rigueur mais aussi mon sens des responsabilités me permettent, aujourd'hui, de former et de diriger du personnel d'encadrement et de vente.

les différents postes que j'ai occupés m'ont apporté une multitude d'acquis indispensables pour une intégration rapide et efficace.







Mon investissement et ma ténacité commerciale donnent des résultats