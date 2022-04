Carlos BAGES

Entrepreneur et consultant dans le domaine de la communication digital. Avec plus de 10 ans d'expérience dans le segment de marché du " Digital Signage", je suis acteur dans bon nombre de réalisations dans les phases de: pré-projet, projet et post-projet, en assurant les fonctions de consultant stratégique, chef de projet et service manager. Parfaitement trilingue: Français, Espagnol et Anglais mon domaine d'intervention est mondial.

Je suis directeur associé à all2com, Directeur des opérations EMEA pour le Digital Signage Expert Group et aussi responsable du site DS Club.



Mes compétences :

Telecom

Gestión de proyectos

Business Development

Dirección general

Direction de projet & integration DS

Digital Signage & DOOH