Cyrille Ferrachat

En tant que Directeur Général, ma principale motivation est de diriger le développement et la transformation de Business Unit/Filiale/Activité dans les services en France ou à l’international.



Depuis 2009, j’exerce des fonctions de direction générale dans le domaine du Field Management Service et Service à Domicile où j’ai conduit la transformation de CONNECT ASSISTANCE, société spécialisée dans l’installation et le SAV/Maintenance d’équipements et services sur site ou à domicile. Avec mon équipe, nous avons rationalisé les process internes visant l’excellence opérationnelle et lancé avec succès une diversification des activités gagnant de nouveaux marchés (CA est passé de 5M€ à 52M€). Auparavant, j'avais créé et dirigé MOBISUD, un MVNO.



J’ai construit au cours des derniers 20 ans un solide historique du développement des affaires avec des stratégies de croissance interne (lancement de produits, diversification, conquête de marchés et clients) et externe (fusions acquisitions, partenariats).



En parallèle, j’ai acquis une forte expertise dans le domaine des services et objets connectés. J’ai utilisé ces technologies pour créer et lancer de nouveaux services apportant des solutions à des besoins clients (ex MMS, Blackberry, contenu sur le mobile) et optimisant les process industriels pour réduire les coûts.



Ma double formation ingénieur (Centrale Lyon) et MBA (Insead) et mon expérience de direction générale m’ont permis de développer des compétences cross fonctionnelles (Technique, Finance, Marketing, Vente, Service Client, Juridique). Je sais m’adapter rapidement à des nouveaux environnements et identifier des opportunités de business réalistes et profitables.



De profil international avec une double nationalité Française/Italienne, je parle aussi Anglais et Espagnol et j’ai vécu en différents pays en Europe et Asie travaillant pour des sociétés multinationales ou locales.



