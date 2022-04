Carlos CONDESSA

Mes domaines d'intervention sont : Les Relations Sociales, Les Instances Représentatives du Personnel (DP, CE, CCE,CHSCT, Délégués Syndicaux), La communication syndicale, La préparation aux élections professionnelles, La prise de parole en public, les évolutions législatives et leurs incidences sur les IRP, la négociation collective, le développement de la syndicalisation.

Je souhaite ainsi mettre à profit les compétences acquises pendant 20 années passées au plus près des salariés et des managers : Respect, Professionnalisme, Communication, Disponibilité, Ecoute, Sens du Contact et du Partage, Rigueur et Adaptabilité.

Conscient d'un monde du travail en mouvement, je souhaite partager ces valeurs et être un facilitateur pour que chaque apprenant puisse devenir acteur de sa vie professionnelle et œuvrer plus efficacement au cœur du dialogue social. Faire émerger le meilleur de chacun pour renforcer leur crédibilité, leur légitimité et travailler pour un rapport gagnant-gagnant au sein de l'entreprise.



Mes compétences :

Adaptation facile

Respect de l'autre

Aisance relationelle

Rigueur dans le travail