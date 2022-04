Carlos CORDEIRO

Diplômé du CNAM, je dispose d’une expérience de 15 ans dans la Maintenance en tant que Technicien puis Chef de service Electricité -Automatisme. Depuis 20 ans, je me suis spécialisé tant au plan de la gestion que l’étude de projet, dans les domaines de l’électrotechnique et de l’automatisme industriel. Je serais heureux de vous rencontrer pour discuter de l’adéquation de mon expérience et de mon profil à vos attentes.

Points forts :

J’ai travaillé pour différentes industries : Agro-alimentaire, Automobile, Chimie fine, Cimenterie, Cosmétique et Laboratoire pharmaceutique, Chimie.

Polyvalence : Automatisme, Electrotechnique, Informatique industrielle, Instrumentation.



Mes compétences :

Autocad

SIMATIC WinCC flexible, Vijéo designer

Langage C

Visual Basic .VB6

Microsoft Office

Gestion de projet

Management opérationnel

API Schneider, Siemens et Allen Bradley

Planification

Analyse fonctionnelle

Réseau

Bus de terrain

Spécifications techniques

Automatisme automate et HMI : Siemens , Schneider

Gestion de projet : Budget d'investissement, plan

Informatique Industrielle : Visual Basic, Langage

Instrumentation : Emerson , Vega, Loreme , Krone

Electrotechnique : Norme NFC13 100 , NFC13 200, NF