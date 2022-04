Carlos DA COSTA

Au sein du Groupe NATIXIS, NAMI - AEW Europe est une filiale d’AEW Europe leader européen en investissement et gestion d'actifs immobiliers pour compte de tiers.



NAMI - AEW Europe est une société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés Financiers. Gérant de SCPI et d OCPI, elle dispose d une expertise spécifique dans la création et la gestion de fonds réglementés principalement destinés aux particuliers.



NAMI - AEW Europe figure parmi les premières sociétés de gestion de SCPI de la place. Elle gère aujourd'hui environ 400 000 m² et plus de 1,3 milliards d'euros de capitaux. Elle accompagne ainsi plus de 23 000 associés dans leur investissement immobilier. Elle a développé une expertise dans l'ensemble des métiers de l'asset management immobilier pour compte de tiers au travers de 8 SCPI, un OPCI grand public et un Groupement Forestier.





